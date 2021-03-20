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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1221 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1221 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (20٫4 طن سلع غذائية "أسماك هارنج، ملح طعام" مستلزمات إنتاج، 6،15 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبة داخل عبوات مختلفة الأوزان "منتج نهائى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة) بمحافظة الجيزة.

ضبط (11٫85 طن "سكر، أرز، عدس، فول" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (5 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى محظور استخدامه فى الصناعات الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لإدخاله فى عملية تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (3،25 طن "دقيق فاخر، عسل جلوكوز" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لإدخالها فى عملية تصنيع الحلويات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (2 طن "زيت طعام" معبأ داخل جراكن غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لإستخدامه فى طهى الوجبات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الشرقية.

ضبط (2 طن "مسلى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة قنا.

ضبط (2 طن "سكر تموينى"، عدد 1216عبوة "زيت تموينى" مخصصين للصرف ربطًا على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (1،64 طن "سكر تموينى"، عدد 360 عبوة "زيت تموينى" مخصصين للصرف ربطًا على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (عدد 1500000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى – تحت التجهيز"، 9،6 طن "أقمشة غير منسوجة، أستك، دعامة" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، عدد 4 ماكينة خط إنتاج، عدد 20000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية.

ضبط (عدد 22000 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى طبى" بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة محل مستلزمات طبية بدون ترخيص ) بمحافظة كفرالشيخ.
ضبط (2،8 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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