جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

فى مجال حماية البيئة



فى مجال حماية الثروة الزراعية



فى مجال حماية الثروة السمكية



فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية



فى مجال الملاحة الداخلية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-المواد الغذائية: ضبط 2 مخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات 386،307 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية) بدون بيانات، إشتباه فى تغير الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.الصحة العامة: ضبط (مصنع- عدد (2) مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات (9،948 طن منظفات- 137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع) بدون (ترخيص، بيانات، تسجيل علامة تجارية) مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون المنتجات الصناعية والسلامة الغذائية.. بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.التفتيش البيئى: ضبط عدد (16) منشأة عدم وجود ("رخصة مزاولة نشاط، سجل الحالة البيئية، شهادات صحية" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية - إستخدام المازوت وزيوت الرجوع كوقود للتشغيل) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهليةالضوضاء: ضبط عدد (2) قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة.عوادم السيارات: ضبط عدد (22) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة.الطب البيطرى: ضبط (عدد (7) محلات جزارة، ثلاجة، مطعم) بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.. بمضبوطات بلغت ("450 كيلو جرام لحوم" بدون بيانات، مجهولة المصدر، تغير فى الخواص الطبيعية ومذبوحة خارج المجازر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.ضبط عدد (43) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.ضبط عدد (143) قضية ( تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديريتى أمن الدقهلية والإسكندرية.ضبط عدد (15) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.فى مجال حماية منافع الرى والصرفضبط قضية (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف.. بنطاق المنطقة المركزية.