الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات في السويس.. حاولوا تصنيع الحشيش

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم في إحباط محاولة لإعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الحشيش والاتجار بمخدر الهيروين بالسويس.في نفس السياق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن السويس والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية" - مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذا الإتجار بمخدر الهيروين، متخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته 105 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 2 قالب إسطواني لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.