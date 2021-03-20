بـ7 ملايين جنيه.. وزير الرياضة يفتتح تطوير نادي التجديف بأسوان

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أعمال تطوير نادي التجديف للرياضيات المائية بتكلفة 7 ملايين جنيه.وشملت أعمال التطوير تحديث شامل للمباني على دورين مقسمين إلى 3 صالات للأنشطة وحديقتين مفتوحتين، علاوة على التجهيزات الإدارية ووأدوات ألعاب الأطفال.وجاء ذلك في عقب إطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان الدراجات، اليوم السبت، تحت شعار "رياضتك.. مناعتك".وقبل إطلاق شارة البدء للماراثون استمع وزير الشباب والرياضة لبعض الشباب من ذوي القدرات والهمم، حيث وجه بضرورة حل جميع المشكلات التي تواجههم، كما وجه بدراسة إنشاء ملعب لكرة الجرس للمكفوفين.ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمحافظة أسوان ختام ملتقي السياحة الرياضية، والإعلان عن بطولة سباق النيل الدولي، كما يشهد بمركز شباب دراو قافلة خير بلدنا، ويتفقد مراكز شباب دابود وكتشمنه، بالإضافة إلى افتتاح النسخة السابعة من دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بمركز شباب "الأمبركاب"، وكذا افتتاح مقر مركز شباب دهميت وختام مهرجان النوبة الثاني، وافتتاح أعمال تطوير نادي التجديف.ويختتم زيارته بافتتاح معرض المنتجات البيئية بمركز شباب مدينة أسوان، ويلتقي مع شباب المحافظة خلال لقاء مفتوح ويقوم بتكريم 6 من أمهات الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.