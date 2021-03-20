ضبط صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على المواطنين في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، من ضبط صاحب شركة سياحة لقيامه بالنصب على المواطنين.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى من قِبل صاحب إحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وذلك بزعم حجز تذاكر طيران له ولزوجته لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب شركة رحلات - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) إذ إستغل طبيعة عمله وقيامه بالإعلان عن إمكانية حجز رحلات طيران على الرغم من إيقاف الرحلات طبقًا للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ على النحو المشار إليه.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع ( الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأبدى إستعداده لرد المبالغ المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.