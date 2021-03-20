إيطاليا: حقن 7.48 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، حقن 48ر7 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 157 ألفا و599 جرعة في اليوم الواحد، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وخمسة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 33ر3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 104 آلاف و241 حالة.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وسبعة أسابيع.يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.