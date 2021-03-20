ضبط شخص استولى على أموال جمعية خيرية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، من ضبط شخص استولى على أموال جمعية خيرية التى يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات وعدم توريدها لخزينة الجمعية ما أضر بأموال جهة عمله بالإسكندرية.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من الممثل القانونى لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، مسئول بإحدى شركات المقاولات بقيام موظف بالجمعية محل عمل الأول بالاستيلاء على أموال الجمعية التى يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثانى وعدم توريدها لخزينة الجمعية، مما أضر بأموال جهة عمله.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه (حاصل على إجازة بدون مرتب - مقيم بالإسكندرية) باستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والاستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية، ولعدم اكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية، وتمكن من الاستيلاء على أموال الجمعية، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.بالاستعلام من الجمعية عن صحة إيصالات استلام النقدية المسلمة من المتحرى عنه لمسئولى الشركة تبين عدم صحتها والكلاشيهات الممهورة بها لا تخص الجمعية.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.