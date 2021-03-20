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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وول ستريت: اجتماع كبار مسئولي أمريكا والصين أبرز انعدام الثقة بين القوتين

السبت 20/مارس/2021 - 12:10 م
أمريكا والصين
أمريكا والصين
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رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اجتماع كبار مسئولي السياسة الخارجية للولايات المتحدة والصين أبرز انعدام الثقة المتزايد بين القوتين بل وعقد العلاقات المتوترة بالفعل بينهما.

وقالت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إن المحادثات رفيعة المستوى بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبكين في ألاسكا والتي سلكت مسارا يتسم بالحدة والتناحر المرير العلني، سلطت الضوء على حدة التباين والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تعقيد جهود القوتين لمنع تصاعد مزيد من التوترات.

وأفادت بأن الاجتماعات التي استمرت يومين، وانتهت الجمعة، شملت مجموعة من القضايا التي أدت خلال عام 2020 الماضي إلى تدهور العلاقات الأمريكية- الصينية وبلوغها أدنى مستوياتها وأكثرها اضطرابًا منذ عقود.

وأوضحت أن المحادثات شملت قمع الصين لهونج كونج، وقمع المسلمين في شينجيانج وسلوك بكين العدواني تجاه جيرانها، على حد وصف الصحيفة.

وأضافت أن الجانبين استكشفا بعض المجالات وسط آمال بإيجاد أرضية مشتركة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصحفيين بعد ذلك بأن الحكومات "على خلاف جوهري" بشأن قضايا مثل هونج كونج والهجمات الإلكترونية، ولكنهما أيضا لديهما مصالح مشتركة بشأن إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان وتغير المناخ، مضيفا أن الولايات المتحدة قد أنجزت خلال الاجتماعات ما جاءت من أجله.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لقد كنا واضحين.. وسنعود إلى واشنطن لتقييم ما ننمر به".

وأضاف سوليفان للصحفيين، بعد لحظات من مغادرة الوفد الصيني لقاعة الاجتماعات بالفندق: "توقعنا إجراء محادثات صعبة ومباشرة حول مجموعة واسعة من القضايا، وهذا بالضبط ما أجريناه".

ونقلت (وول ستريت جورنال) عن تصريح يانج جيتشي، أكبر مسئول في السياسة الخارجية في الصين لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، قوله إن "الخلافات المهمة" لا تزال قائمة.

وأشار كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى أن بكين لن تتراجع، قائلا إن الصين ستدافع بثبات عن سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وإنه ولا يمكن إيقاف تنمية الصين وتعزيزها.

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