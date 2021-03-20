ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام، أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق مدينة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة المنصورة حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفية، وبحوزته (مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية- هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.