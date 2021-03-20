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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

«تحويشة» المصريين في أمان.. الداخلية تواجه المستريحين وجرائم توظيف الأموال

السبت 20/مارس/2021 - 11:46 ص
جهود الداخلية
جهود الداخلية
عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط ووقف عمليات النصب على المواطنين وضبط " المستريحين" الذين يقومون بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، بدعوى توظيف أموالهم واستثمارها.

وفي هذا الشأن تقوم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برصد وتلقي بلاغات النصب وتوظيف الأموال لما تمثله من خطورة على الاقتصاد القومي المصري.

مستريح الجيزة

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة)، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستريح الإسكندرية

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغ حول ممارسة شخص نشاطا احتياليا في الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة، مقابل أرباح شهرية.

وأكدت تحريات المباحث، صحة المعلومات، حيث يقوم المتهم بمنح قروض لراغبي الحصول عليها من "محدودي الدخل"، بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف مقر الشركة، وبتفتيش أروقتها عثر بداخلها على: "عقود، وضمانات بنكية بأسماء أشخاص مختلفة بغرض تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وحوالات مالية، وإيداعات نقدية باسم المتهم، وفواتير خاصة بالشركة، موضحًا بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتي بلغت قيمتها نحو 5 ملايين جنيه تقريبًا.

كما تم ضبط دفاتر شيكات بنكية، ومطبوعات دعائية وإعلانية للشركة، و2 أكلاشيه يستخدمان كبصمة وشعار للشركة، و5 أجهزة حاسب آلي، بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكل البيانات والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة.

مستريح البتكوين

تبلغ من أحد المواطنين و20 آخرين بقيام "صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفى بذلك.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، وإلتزامه فـى سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم امتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع " 9 أشخاص- من بيهم سيدة "محبوسة إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم إستهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن إختبائهم أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين.

مستريح الغربية

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية، واثنين آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام صاحب معرض لتجارة السيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 6 ملايين و600 ألف جنيه مصري مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المسـتولى عليه، وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

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