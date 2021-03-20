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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجميد حسابات مؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مخاوف مالية وإدارية

السبت 20/مارس/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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جمدت مفوضية المؤسسات الخيرية في بريطانيا حسابات مؤسسة خيرية وهي مؤسسة "محيي الدين" والتي ترعى مدرسة للبنات في مدينة برمنجهام البريطانية وذلك بسبب سوء السلوك، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال".

ووفقا للصحيفة، فقد تم تم التحقيق في مؤسسة محيي الدين، من قبل هيئة الرقابة الخيرية بشأن مخاوف مالية وإدارية، وجاءت التحقيقات عقب وفاة مؤسسها وقائدها الروحي "علاء الدين صديقي " في فبراير 2017، مما أدى إلى نزاعات داخلية بين بعض الأمناء، وفقًا لهيئة الأعمال الخيرية.

وكانت كلية البنات التابعة لمؤسسة محيي الدين واحدة من أكبر المدارس الداخلية في المملكة المتحدة في ذلك الوقت، فيما تم إغلاقه منذ ذلك الحين.

ووفقا لذا ناشيونال، فقد تم تجميد حسابات أمناء المؤسسة مع تعيين مدير مؤقت وتجميد حسابات المؤسسة الخيرية.

وقالت المفوضية إن "التحقيق خلص إلى وجود سوء سلوك في إدارة المؤسسة الخيرية من قبل أولئك الذين عملوا بشكل جماعي كأوصياء على المؤسسة الخيرية خلال فترة النزاع الداخلي"، و"لم يتمكن التحقيق من تحديد المسؤولية الفردية عن سوء السلوك و أو سوء الإدارة الذي حدث خلال فترة النزاع الداخلي.

وتابعت المفوضية: "نظرًا لسوء السلوك الذي تم تحديده، اتخذ التحقيق إجراء تنظيميًا من خلال حماية أموال المؤسسة الخيرية أولًا ثم تعيين مدير مؤقت لتولي السيطرة الكاملة على المؤسسة الخيرية. وقد أعادت المؤسسة الخيرية الآن إلى مستويات مناسبة من الحوكمة وتم تعيين أمناء جدد لها إدارة الأعمال الخيرية".

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