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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7999 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

السبت 20/مارس/2021 - 10:55 ص
كورونا
كورونا
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ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل7 آلاف و999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 656 ألفًا و56 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) المحلية، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 30 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و930 وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 562 ألفا و484 حالة، فور تسجيل 597 حالة شفاء جديدة في آخر 24 ساعة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 80 ألفا و642 حالة، بما يمثل 3. 12% من إجمالي عدد المصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الفلبين عن موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك- في الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا، والذي أظهر معدل فعالية بنسبة 91%، ليصبح رابع لقاح تقر الفلبين استخدامه لحالات الطوارئ.

وأعلنت السلطات الفلبينية، أمس، عن تعليق دخول الأجانب وبعض المواطنين من الخارج إلى أراضيها مؤقتًا، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التصاعد المتجدد في حالات الإصابة بكوفيد 19.

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