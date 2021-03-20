الدفاع الأفغانية تتعهد بالثأر عقب تحطم مروحية تابعة للجيش بميدان وردك

تعهدت وزارة الدفاع الأفغانية بالثأر لتحطم طائرة مروحية تابعة لقواتها الجوية أسقطت قبل نحو يومين من قبل عناصر ميليشيا "عليبور" في إقليم "ميدان وردك" بوسط البلاد.ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، قوله إنه بناء على التحقيقات والأدلة، فإن المروحيات التابعة للقوات الجوية الأفغانية هوجمت من قبل ميليشيا "عليبور" في منطقة "بهسود"، مضيفا أن وزارة الدفاع ستثأر للهجوم مهما كلف الأمر.ولقى 9 من أفراد الأمن مصرعهم، بينهم طياران و4 عناصر من القوات الخاصة، جراء تحطم المروحية، فيما أفادت مصادر أفغانية بأن 4 طائرات مروحية تابعة للجيش كانت تقدم الدعم للقوات الأفغانية في منطقة "بهسود" بميدان وردك بعد وقت قصير من منتصف ليل أمس الأول الخميس، إلا أن إحداها تعرضت لهجوم وأسقطت.