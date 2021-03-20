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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين للتشاجر وبحوزتهما هيروين فى القاهرة

السبت 20/مارس/2021 - 11:04 ص
حبس
حبس
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله اتهم (أحد الأشخاص وشقيقه -مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش)، وكذا سلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جراما - مبلغ مالى - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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