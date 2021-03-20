ضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل).فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط 1 قضية.فى مجال الأمن العام: ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 189 حكم قضائى متنوع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.