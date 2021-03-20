ضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة
السبت 20/مارس/2021 - 10:48 ص
مريم جبل- عمرو المزيدىطباعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط 1 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 189 حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية: ضبط 1 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 189 حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.