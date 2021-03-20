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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة» تطلق «جمل مدينتك» في طرة والمعادي

السبت 20/مارس/2021 - 10:48 ص
مبادرة جمل مدينتك
مبادرة جمل مدينتك
مصطفى عبدالله
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انطلقت فعاليات مبادرة "جمل مدينتك" بأحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، بتوجية من المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وانطلقت المبادرة في حي طرة تحت إشراف الدكتور محمد المجبر، رئيس الحي، وقامت إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مراكز الشباب بدهان الجزيرة الوسطى، بكورنيش النيل بحي طرة بأيادي الشباب والطلبة.

وبتوجيه عادل عبد الظاهر، رئيس حي المعادي، انطلقت "جمل مدينتك" في الحي بالتنسيق مع مركز شباب زهراء المعادي، من خلال أعمال تطوير ودهان أرصفة شوارع زهراء المعادي الرئيسي ونفق الزهراء من خلال مشاركة الشباب وأفراد المجتمع المدني، بهدف بناء المشاركة الإيجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطني، وتمكين جيل لديه الرغبة في المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 وخطواتها السريعة نحو التنمية.

ومن جهتها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية تفعيل دور مشاركة الشباب، في بناء الوطن والتشجيع على غرس روح الانتماء والمشاركة الإيجابية لهم.

تأتي المبادرة بتنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة وينفذها الشباب في الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة، وتهدف المبادرة التي يشارك فيها 5000 شاب وفتاة إلى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بمحيط 2.5 كم لكل مركز شباب وإزالة التشوهات عن الجدران ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديمًا وحديثًا.

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