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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير العراق بالقاهرة يُشارك في «الملتقى العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء»

السبت 20/مارس/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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قال السفير الدكتور أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العراق خرج من طور مكافحة الإرهاب، وهو اليوم في طور البناء والتشييد، وخير دليل على ذلك هو وجود شركات المقاولات من مختلف الدول في المحافظات العراقية والتي باشرت العمل في ملف إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس اتحاد المقاولين العرب علي فاخر السنافي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد السفير الدليمي، أن العلاقات ما بين العراق والدول الشقيقة في أوجها، ونحن نطمح اليوم لأن يكون مستوى التعاون في مختلف المجالات من خلال التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، من خلال اللجان المشتركة والاتحادات الاقتصادية، والذي نُراهن على أن يمتد لباقي الدول العربية.

وحول الوضع الأمني في العراق، بيَّن السفير الدليمي ان العراق نجح بالفعل في قهر داعش وإرهابهم وأصرَّ على المواجهة التي خلَّفت أضرارًا في البنية التحتية، التي تتطلب اليوم إعادة إعمارها.

وأعرب السفير الدليمي عن أمله في أن تكون للاتحادات والشركات الفرصة المناسبة للحصول على جانب من مشاريع إعادة الإعمار واستغلال التسهيلات الممنوحة لها خاصة ونحن نشهد تسابقًا كبيرًا من الشركات العالمية للعمل في العراق.

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