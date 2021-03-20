رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

السبت 20/مارس/2021 - 10:44 ص
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني للسيارات
مريم جبل- عمرو المزيدى
طباعة
جددت وزارة الداخلية مناشدتها، اليوم، لمالكي المركبات بكل أنواعها، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد الذي ينتهي 30 مارس الجاري، دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص بالنسبة للرخص السارية، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المنتهية التراخيص المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعن عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة بعد انتهاء المهلة في 30 مارس الجاري، أو في حالة أو نزعه أو إتلافه أو إخفائه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى، يتم سحب رخصة القيادة من مالك السيارة لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عقوبة مادية بغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، وعقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لتعليمات قانون المرور الجديد.

أما عن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، فهو يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير على ضبط كافة أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى قيام الملصق الإلكتروني بإرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي، كما يمنع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه وفي حالة محاولة السارق لنزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها من خلال النسخة الموجودة على الزجاج، أما في حالة قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه لغرفة عمليات المرور بحدوث تعدي على السيارة، ومن ثم يتم إرسال أقرب سيارة دورية أمنية أو سيارة مرور أو دراجة نارية إلى موقع الحدث لسرعة ضبط السارق.

يشار إلى أنه يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (https:moi.gov.eg).

وقررت وزارة الداخلية مدَّ العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

«الصحة»: وصول 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» هدية من الصين


الصور

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأربعاء.. التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين