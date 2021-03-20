الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

جددت وزارة الداخلية مناشدتها، اليوم، لمالكي المركبات بكل أنواعها، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد الذي ينتهي 30 مارس الجاري، دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص بالنسبة للرخص السارية، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المنتهية التراخيص المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعن عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة بعد انتهاء المهلة في 30 مارس الجاري، أو في حالة أو نزعه أو إتلافه أو إخفائه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى، يتم سحب رخصة القيادة من مالك السيارة لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عقوبة مادية بغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، وعقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لتعليمات قانون المرور الجديد.أما عن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، فهو يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير على ضبط كافة أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى قيام الملصق الإلكتروني بإرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي، كما يمنع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه وفي حالة محاولة السارق لنزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها من خلال النسخة الموجودة على الزجاج، أما في حالة قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه لغرفة عمليات المرور بحدوث تعدي على السيارة، ومن ثم يتم إرسال أقرب سيارة دورية أمنية أو سيارة مرور أو دراجة نارية إلى موقع الحدث لسرعة ضبط السارق.يشار إلى أنه يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (https:moi.gov.eg).وقررت وزارة الداخلية مدَّ العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية.