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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تواصل بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن «كلنا واحد»

السبت 20/مارس/2021 - 10:43 ص
كلنا واحد
كلنا واحد
مريم جبل- عمرو المزيدى
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واصلت وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021 وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

في نفس السياق، تقوم الأجهزة المعنية بالوزارة بمواصلة فعاليات المرحلة السَابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تستمر لمنتصف شهر أبريل القادم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية "استراتيجية – أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، مستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء عدد 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% إلى جانب التنسيق مع مسئولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة.

من جهتها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

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