توجيه عاجل من وزير الشباب بشأن ذوي الهمم في أسوان

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بمشاركة شباب محافظة أسوان في هذا الماراثون الرياضي، مشددًا على ضرورة ممارسة الشباب للرياضة انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للأجيال القادمة، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.وأكد الدكتور أشرف على ضرورة الأهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة هامة وأساسية لبناء وتقدم المجتمع فهم القوة الفعالة القادرة على صناعة المستقبل لمصر.جاء ذلك في إطار إطلاق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان الدراجات، اليوم السبت، تحت شعار "رياضتك.. مناعتك".وقبل إطلاق شارة البدء للماراثون استمع وزير الشباب والرياضة لبعض الشباب من ذوي القدرات والهمم، حيث وجه بضرورة حل جميع المشكلات التي تواجههم، كما وجه بدراسة إنشاء ملعب لكرة الجرس للمكفوفين.ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمحافظة أسوان ختام ملتقي السياحة الرياضية، والاعلان عن بطولة سباق النيل الدولي، كما يشهد بمركز شباب دراو قافلة خير بلدنا، ويتفقد مراكز شباب دابود وكتشمنه، بالإضافة إلى افتتاح النسخة السابعة من دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بمركز شباب الأمبركاب، وكذا افتتاح مقر مركز شباب دهميت وختام مهرجان النوبة الثاني، وافتتاح أعمال تطوير نادي التجديف.ويختتم زيارته بافتتاح معرض المنتجات البيئية بمركز شباب مدينة أسوان، ويلتقي مع شباب المحافظة خلال لقاء مفتوح، ويقوم بتكريم 6 من أمهات الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.