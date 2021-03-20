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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته «حشيش» في الإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 12:07 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازته 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم مكافحة المخدرات، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم "م.م.أ"، 33 سنة، عاطل، بترويج كمية كبيرة من المخدرات، متخذا من منطقة محرم بك مكانًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين بمعرفة ضباط قسم مكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة محرم بك، وألقى القبض عليه وبتفتيشه، عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش كان يستعد لتوصيلها إلى عملائه، ومبلغ مالى، وجهاز هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار بها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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