غلق 5 مخابز خلال حملات تموينية في «الدلنجات» بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية في قطاعات النظافة والإشغالات والكهرباء والصرف الصحي.وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم، عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طيبة والمسين ومؤسسة البستان بمساحة 780 م٢ عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم غلق 5 مخابز الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن من التموين بقرية طيبة.