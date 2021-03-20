إحالة دعوى معاقبة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد للدائرة الثانية

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، إحالة دعوى معاقبة الإعلامي تامر أمين، بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد للدائرة الثانية؛ لعدم الاختصاص الرقمي.كان قد أقام محامي جنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، وشهرته تامر أمين، وجاء نص الجنحة بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين، الذي يذاع علي قناة "النهار"، بها إهانات بالغة للشعب المصري بكافة أوساطه وأطيافه بوجه عام، والصعيد والريف بوجه خاص، واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الإساءة لا تليق أن تقال في برنامج تليفزيوني، أدت إلى حالة استياء بالغة بين جميع المصريين، وأدت إلى غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام، وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أجمع فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد.