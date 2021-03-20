تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 13014 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12940 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 74 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وضبط 156 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1134 أرجيلة، وتحرير 607 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.