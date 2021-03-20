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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس صاحب شركة متهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 10:38 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم علي أموالهم بحجة بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الاوراق المضبوطة بمقر الشركة لفحصها.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" وإتخاذها مقرًا لممارسة نشاطًا إحتياليًا فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف مقر الشركة المشار إليها، والقي القبض عليه وبتفتيش مقر الشركة عثر على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ومجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية باسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتى بلغت قيمتها حوالى خمسة مليون جنيه تقريبًا، ومجموعة من دفاتر شيكات بنكية وعدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة و2 أكلاشيه و5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها، وبمواجهة المتهم بالمضبوط قرر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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