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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

موظفو القطاع الخاص: نشعر بالرضا والمساواة تجاه إقرار الحد الأدنى للأجور لنا

السبت 20/مارس/2021 - 11:46 ص
السيسي
السيسي
إيمان عامر
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وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه؛ بحيث يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهو ما زاد من شعور المواطنين بالرضا نحو السياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية تجاه الشعب، خاصة الموظفين، وهو الذي اعتبره الكثير انعكاسا لشعور الحكومة بمعاناتهم.

وأوضحوا أن رفع رواتب العاملين بالدولة سينعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص، وهو ما يرفع من دخل القطاع، حيث إن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة الإنتاج وزيادة القوة الشرائية مما يزيد من حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري وتقليل حجم التضخم.

ويتجاوز عدد العاملين بالقطاع الخاص 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، والذي وجّه الرئيس أيضًا مؤخرًا بزيادة الأجور لهذا القطاع لمزيد من شعورهم بالرضا والمساواة مع القطاع الحكومي.

"الدستور" التقت عددا من موظفي القطاع الخاص للتعرف على مدى شعورهم بالرضا تجاه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.

وقال محمد عبدالمجيد، يعمل بإحدى المدارس الخاصة، إن قرار الحكومة بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مثل "الحكومي" هو قرار صائب خاصة لما يتعرض له العاملون بالقطاع الخاص من تعسف من جانب صاحب العمل في استخدام القانون من توقيع الجزاءات المجحفة في حال التأخير وأحيانا دون أسباب، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يعانون أيضا من عدم التمتع ببعض المزايا التي يتمتع بها القطاع الحكومي من حوافز وعلاوات أو حتى المساواة في الحد الأدنى من الأجور.

وأشار إلى أن بعض المرتبات في القطاع الخاص تبدأ عادة من ألف جنيه فقط لا غير مع ساعات عمل إضافية بحجة حاجة العمل إلى ذلك.

ويتفق معه في الكلام وائل محمد، الذي يعمل في إحدى شركات الملابس المعروفة، حيث يقول إنه يعمل لمدة ٩ ساعات يوميًا يتخللها ساعة واحدة راحة فقط لتناول الغداء، موضحًا أن المرتب لا يتفق مع عدد ساعات العمل وما يقوم به من أعمال، خاصة أن الشركة في أوقات كثيرة تفرض علينا السفر لمحافظات أخرى لتفريغ شحنات ملابس قادمة من الخارج ووضعها على استاندات العرض دون مقابل مادي بالرغم من المجهود العضلي الكبير الذي نقوم به.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى هو قرار أكثر من رائع ولطالما حلمنا به لما نتعرض له من تشدد وتعسف وخصومات من جانب صاحب العمل، فهذا الحد الأدنى يضمن إلى حد ما حياة مستقرة، خاصة مع المقبلين على الزواج.

وفي ذات السياق، قالت نور السعيد، موظفة بإحدى شركات الأدوية، بالرغم من المرتب المعقول الذي أتقاضاه من العمل ولكنى أعمل مقابل هذا الأجر ٢٤ ساعة، بمعنى أن عدد ساعات العمل الرسمية ٨ ساعات كما ينص القانون، ولكن يوميًا يتم التأخير بالعمل لمدة ساعتين وأكثر بحجة حاجة العمل حتى بعد الرجوع للمنزل الذي من المفترض أن أرعى أولادي وزوجي، ولكن أجلس لمدة لا تقل عن ٤ ساعات على اللاب توب لإنهاء باقي الشغل.

وأضافت أن القطاع الخاص يستعبد الموظفين بموجب العقد الذي يكفل له الفصل في أي وقت، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشباب فنحن مجبرون على تحمل هذه الظروف لعدم تسريحنا، وهو ما يؤثر على أولادنا وحياتنا.

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