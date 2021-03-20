قرار جديد من النيابة ضد عصابة «الدراجات البخارية» بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 6 وقائع سرقات دراجات نارية وإخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يُفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث القسم، بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية، برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وبارشادهم عن المسروقات تم ضبطها لدى اثنين من عملائهما "سيئى النية"، تم إلقاء القبض عليهما.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.