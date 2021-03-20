التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحان مارس منتصف الأسبوع

أصدرت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، تنبيهات على الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من وضع الامتحانات المجمعة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، منتصف الأسبوع الجاري، حتى يتم البدء في عملية طباعة أوراق الأسئلة الامتحانية.ويعتبر امتحان شهر مارس، أول امتحان شهري في الفصل الدراسي الثاني، حيث تستعد المدارس فى الانتهاء من المنهج المقرر تدريسه للطلاب خلال شهر مارس، استعدادا لإجراء الامتحان نهاية الشهر.وقررت الوزارة عقد 3 امتحانات شهرية فى مارس وابريل ومايو، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بنظام الامتحان المجمع، وستعتمد الأسئلة على نظام الاختيار من متعدد مثل امتحان الفصل الدراسي الأول، وسيكون بديلا عن امتحانات التيرم الثاني، على أن يكون الامتحان الشهري بمثابة امتحان منتهي، ولا يتم امتحان الطالب فى المنهج الذي تم الامتحان فيها، فى الشهر التالي.كما قررت الوزارة، أن يعقد امتحان التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد الاختبارات الشهرية وهى كالتالى:مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١