تأجيل إطلاق القمر السعودي «شاهين سات»

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم السبت تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي سويوز2، وذلك قبل موعد إطلاقه الذي كان مقررا صباح اليوم.وأضافت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" على "تويتر".ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل أخرى حول سبب تأجيل الإطلاق للقمر السعودي 17 "شاهين سات".وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان أعلن أمس عن إطلاق القمرين "كيوب سات" و"شاهين سات" ويتبع أحدهما لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والآخر لجامعة الملك سعود، صباح اليو م، مشيرًا إلى أنهما يخدمان المهمات العلمية التي تصب في تطوير القطاعات المتعلقة بصناعة الفضاء.ويعتبر "شاهين سات" القمر الصناعي السابع عشر لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو مخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية.