«بطرس غالي»: يوم الفرنكوفونية فرصة لتؤكد الشعوب رغبتها في العيش سويا

قالت السفيرة ليلي بهاء الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة" إن اليوم الدولي للفرنكوفونية يعد فرصة للشعوب الناطقة بالفرنسية في العالم للتأكيد على تضامنها مع بعضها البعض، ورغبتها في العيش سويا، بغض النظر عن اختلافها وتنوعها لا سيما وأن اللغة الفرنسية تجمع أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وهي الوحيدة إلى جانب اللغة الإنجليزية الحاضرة في القارات الخمس.وأبرزت السفيرة ليلي بهاء الدين، في بيان للمؤسسة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية - الدور الكبير الذي لعبه الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي دور في تعزيز مكانة المنظمة بعد ان أصبح لها كيان مؤسسي عام 1998، حيث كان أول من شغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية وعمل على أن يكون صوت المنظمة مسموعا في المحافل الدولية كافة لدعم الحوار بين الثقافات وإحلال السلام.وأشارت إلى المردود الثقافي للغة الفرنسية منذ عهد محمد علي باشا حتى اليوم واستخدامها في التعلم والمعرفة وفي العمل القانوني والدبلوماسي والعلوم وللتواصل بين الشمال والجنوب والانفتاح على الصعيد الدولي.ولفتت إلى أن اللغة الفرنسية حاضرة على نحو متزايد في التعليم الأساسي والشعب الفرنسية بالكليات بالمصرية بجانب جامعة سنجور بالإسكندرية والجامعة الفرنسية بمصر.جدير بالذكر أنه تقرر الاحتفال باللغة الفرنسية في 20 مارس من كل عام تزامنًا مع إحياء ذكرى اتفاقية نيامي المبرمة في 20 مارس 1970، التي أنشئت وكالة التعاون الثقافي والفني - والتي تطورت عام 1998- لتصبح منظمة تجمع حكومات الدول الفرانكوفونية بهدف تجسيم تضامن نشيط بين الدّول والحكومات التي تتكوّن منها، وقد انضمت مصر لهذا الكيان منذ عام 1970، وكان د. بطرس غالي هو أول سكرتير عام للمنظمة للفترة 1997-2002.