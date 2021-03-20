تحت شعار «رياضتك.. مناعتك» وزير الرياضة يطلق مهرجان أسوان (فيديو)

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان الدراجات، اليوم السبت، تحت شعار "رياضتك.. مناعتك".وانطلقت فعاليات المهرجان الرياضي من أمام المسجد الكبير إلى نادى أسوان الرياضى، وذلك بمسافة 3 كيلو، بمشاركة وزير الشباب ومحافظ أسوان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.وجاء مهرجان الدراجات بمشاركة 250 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة.الجدير بالذكر أن قدم فرقة طلائع مركز شباب عزبة الحدود برئاسة أحمد عودوني، صباح اليوم السبت، عرضًا فنيًا مبهرًا على نغمات أغنية ''من قلب الدنيا''.وجاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.