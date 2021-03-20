محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة «موط»

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط بمركز الداخلة، تمهيداََ لاستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وأكد الزملوط، أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج التراخيص والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.