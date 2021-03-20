1899 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش، اليوم السبت، 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 566 ألفا و838 حالة.وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية اليومية، على موقعها الإلكتروني، بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8642 حالة.وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 519 ألفا و141 حالة بعد تسجيل 1618 حالة تعافٍ، اليوم.