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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

علماء الفضاء يطمئنون العالم إزاء اقتراب أكبر كويكب من الأرض

السبت 20/مارس/2021 - 10:38 ص
كويكب
كويكب
وكالات
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طمأن علماء الفضاء سكان كوكب الأرض بشأن اقتراب أكبر كويكب هذا العام غدًا الأحد، من أقرب نقطة من الأرض، وأشاروا إلى أن ذلك لا يشكل أي تهديد.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إن قطر الكويكب وهو صخرة عملاقة، يطلق عليها باحثون "2001 - إف أو 32"عدة مئات من الأمتار وسيقترب من الأرض على مسافة حوالي مليوني كيلومتر.

وتلك المسافة أكبر خمس مرات من المسافة بين كوكب الأرض والقمر.

وقال ديتليف كوشني، وهو أحد خبراء الكويكبات في وكالة الفضاء الأوروبية "إن (الكويكب) مستقر، ليس في مسار محفوف بالمخاطر" مضيفا أن الجسم السماوي سيكون متاحًا للرؤية من قبل علماء الفلك الهواة بالمعدات المناسبة.

وقال بول شوداس، مدير مركز "دراسات الأجسام القريبة من الأرض" الذي يديره مختبر "الدفع النفاث" لناسا في جنوب كاليفورنيا "نحن نعرف المسار المداري للكويكب 2001 إف أو 32" حول الشمس بدقة شديدة، نظرا لأنه تم اكتشافه قبل 20 عامًا ويتم تعقبه منذ ذلك الحين".

وسينطلق هذا الكويكب، الذي يدور حول الشمس مرة واحدة كل 810 أيام، بالقرب من الأرض بسرعة حوالي 124 ألف كيلومتر في الساعة.

وقالت ناسا إن الكويكب سيواصل رحلته، ولن يقترب من الأرض مرة أخرى حتى عام 2052.

ويعتزم العلماء انتهاز فرصة اقتراب الكويكب من الأرض لدراسته عن كثب.

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