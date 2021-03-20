9 آلاف و632 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 9 آلاف و632 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض طفيف عن اليوم السابق (9699 إصابة)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و447 ألفا و570 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس - في بيان اليوم السبت - أنه تم تسجيل 392 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 94 ألفا و659 شخصا.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1728 إصابة من الإصابات الجديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأشار إلى أن 11 ألفا و279 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و60 ألفا و652 شخصا.