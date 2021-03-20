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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

11 عامًا من العطاء.. «البحوث الإسلامية» يحتفي بسنوات «الطيب» في الأزهر

السبت 20/مارس/2021 - 10:37 ص
الإمام الطيب
الإمام الطيب
أميرة العناني
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نشر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية فيديو بعنوان: "الإمام الطيب.. 11 عامًا من العطاء" تروي مشاهده سنوات عاشها الأزهر الشريف في عهد الإمام الطيب، وتؤكد: رغم أنها حِقْبَةٌ زمنيةٌ قليلة؛ لكنها شكّلتْ تحوُّلًا كبيرًا في استمرار الأزهر الشريف لأداء رسالته محليًّا وعالميًّا، بقيادةٍ واعية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأكدت مشاهد الفيديو أن هذه الفترة الزمنية وهي أحدَ عشرَ عامًا شهدت حالة من العطاء والمواجهة والإصرار على الاشتباك مع واقعِ الناس، والحفاظ على وعيهم، وهي رسالة تحملتّها المؤسسةُ بقطاعاتها المختلفة؛ فكلٌّ له دورُه فيها بعلمائه ورِجالاته.

وأوضح الفيديو أنه منذ تولي فضيلة الإمام الأكبرِ قيادة الأزهر الشريف، وتشهد قطاعات الأزهر ـ وعلى رأسِها مجمع البحوث الإسلامية ـ تحولًا كبيرًا في أدائها وخدماتها، حتى أصبحت مقصدًا لكل حائر، وسبيًلا لكل فهم واع.

من جانبه؛ أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن مجمع البحوث الإسلامية في عهدِ الإمام الطيب، شهد حزمةً من الإنجازات في مختلف إداراته وخدماته التي يقدمها سواء على المستوى المحلي من خلال انتشار وعظاه في جميع أرجاء مصر أم على المستوى الدولي من خلال انتشار المبعوثين في أكثر من 60 دولة.

وأضاف أن هذه الفترة شهدت أيضًا الكثير من البرامج التوعوية والتطوير في الأداء بما يناسب مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والقضايا التي تشغل بالهم، وهو ما دعاه لإطلاق منتدياتِ الحوارِ التي ناقشت قضايا فكريةً ومجتمعيةً مُلِحَّةً تمس جوانب مهمة في حياة المجتمع وأفراده.

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