رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 10:19 ص
أطفال المدارس
أطفال المدارس
أ ش أ
طباعة
كشفت بيانات حكومية في اليابان، اليوم السبت، عن ارتفاع قياسي في عدد حالات الانتحار بين أطفال المدارس، التي وصلت إلى 499 حالة خلال عام 2020 الماضي، بزيادة قدرها 100 عن العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن مسؤولي وزارة الصحة أوضحوا أن السبب وراء زيادة معدل الانتحار يرجع إلى مخاوف بين الشباب بشأن دراستهم ومساراتهم المهنية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الخلافات الأسرية حيث يقضون مزيد من الوقت في المنزل في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا.

ووفقا للشرطة اليابانية، أصبحت معدلات الانتحار خلال عام 2020 الأعلى على الإطلاق في اليابان منذ أن باتت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1980.

وأكد مركز دعم الأطفال في اليابان - وهو منظمة مقرها طوكيو تدير شبكة من خطوط المساعدة للشباب حتى سن 18 عامًا - ضرورة أن يزيد الآباء والمعلمون جهودهم لرعاية الأطفال الذين أصبحوا معرضين للخطر وسط البيئات المنزلية الأكثر إرهاقًا أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال جونكو كوباياشي المدير التمثيلي للمنظمة: "لقد سلب الفيروس فرصًا لهم للانخراط مع الطلاب الآخرين الذين يشعرون بالراحة معهم في أنشطة المدرسة وما بعد المدرسة، مما تركهم معذبين معظم اليوم".

وأضاف كوباياشي: "نود من الآباء والمعلمين وغيرهم من البالغين تكثيف الجهود لرعاية الأطفال القلقين والمتوترين".

موضوعات متعلقة

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

كورونا عالميا: 122 مليونا و899 ألف إصابة و2.71 مليون وفاة


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم