على نغمات «من قلب الدنيا» عرضًا فنيًا للطلائع بحضور وزير الرياضة (فيديو)

قدمت فرقة طلائع مركز شباب عزبة الحدود برئاسة أحمد عودوني، صباح اليوم السبت، عرضًا فنيًا مبهرًا على نغمات أغنية ''من قلب الدنيا''.وجاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.وذلك في إطار إطلاق فعاليات الماراثون الرياضي من أمام المسجد الجامع أول أسوان حتى نادى أسوان الرياضى، وذلك بمسافة تراوحت 3 كيلو متر.ويستكمل الدكتور أشرف صبحي والمحافظ، جولاتهم بزيارة جامعة أسوان، لحضور فعاليات مؤتمر السياحة الرياضية، الذي تم انطلاقه منذ أيام، ومركز شباب دراو ومهرجان النوبة الثاني، المقام على أرض قريتى دهميت، وامبركاب.