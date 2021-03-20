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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب»: إنشاء محور «جناكليس» بـ4 مليارات جنيه بالإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 10:18 ص
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تفقد وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مشروع ازدواج طريق "جناكليس" بطول 20 كيلومتر، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد لمحافظة الإسكندرية اليوم، لتفقد عدد من مشروعات النقل وميناء الإسكندرية، واستمع أعضاء  اللجنة للمواطنين بشأن نزع الملكية وصرف التعويضات، ووعد "عابد" ببحث الملف باللجنة لمتابعة التنفيذ على أرض  الواقع وفقا للجدول الزمني.

وقال النائب علاء عابد، إن منظومة النقل بصفة عامة تشهد طفرة كبيرة فى عهد القيادة السياسية، وذلك بما يضمن المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى وضعتها الدولة منذ السنوات السبعة الأخيرة ونحو تحقيق العمران في مختلف محافظات الجمهورية من خلال ربطها ببعض.

وأضاف عابد، أن ازدواج الطرق بصفة عامة يهدف لتحسين منظومة النقل فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية، وفيما يخص ازدواج طريق جناكليس، المشروع بطول 20 كيلومتر في المسافة من 60 كيلومتر كوبري "جناكليس" على ترعة النوبارية إلى كوبري 71 الطريق الصحراوي، وأن محور "جناكليس" بطول 84.5 كيلومتر بتكلفة 4 مليارات جنيه.

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