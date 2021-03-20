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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

السبت 20/مارس/2021 - 10:36 ص
بيت السحيمي
بيت السحيمي
آلاء حسن
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يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العرض المسرحي "الطوق والأسورة"، إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، في السابعة مساء أيام 22 وحتى 25 مارس الجاري، ومن 29 حتى 31 من نفس الشهر.

العرض مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج الدكتور سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم، بطولة: فاطمة محمد علي، مارتينا عادل، محمود الزيات، أشرف شكري، أحمد طارق، نائل علي، شريف القزاز، شبراوي محمد، سارة عادل، نورهان أبوسريع، سارة مصطفى، غناء الفنان كرم مراد، بمشاركة فرقة إبراهيم القط للموسيقى الشعبية، ديكور محيي فهمي، تنفيذ ديكور شريف القزاز، ملابس نعيمة عجمي، موسيقي جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم.

تدور أحداث المسرحية في صعيد مصر، وتصور حياة أسرة بسيطة تعيش تحت وطأة الفقر والحرمان، فتصبح ضحية للخرافات والخيالات.

حصد "الطوق والأسورة" العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، كان آخرها جائزة أفضل عرض متكامل من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، فضلا عن جائزة د. سلطان القاسمي حاكم الشارقة كأفضل عرض عربي بالمهرجان العربي للمسرح الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح قبل عامين.

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