صحيفة سوادنية تكشف تفاصيل اعتداءات إثيوبيا على الحدود

كشفت صحيفة "السوداني" السودانية اليومية اليوم السبت عن تفاصيل الاعتداءات الإثيبوية على الحدود السودانية موضحة أن القوات الإثيوبية بدأت بالتوغل بعناصرها داخل المساحات الزراعية، والتي بدأت بالسيطرة على مساحة 840 ألف فدان خلال الفترة من 1992 وحتى عام 2014 بواسطة 1659 مزارعا إثيبويًا، ليستمر بعدها غزو الأراضي السودانية حتى سيطرتهم على نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية الخصبة.ونقلت الصحيفة القولل عن مزارع بمنطقة "الفشقة الكبرى"، إنه في موسم حصاد 1995 داهمت "عصابات الشفتة" المسماه لاحقًا بالميليشيات الإثيوبية مشاريعهم الزراعية هو وأسرته، والتي تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان وعاثت فيها شتى أنواع الفساد من نهبٍ وحرقٍ للآلات الزراعية، وترويع المُلّاك والعاملين واستولت عليها تزامنًا مع حصادها.