رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تتعاون مع شركة عالمية لتطوير القطاع الزراعي

السبت 20/مارس/2021 - 10:16 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد، وذلك للتعاون في تقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتنفيذ أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يأتي هذا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية بهدف العمل علي زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.

ومن جانبه أوضح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشركة قامت بالتواصل مع الوزارة لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والمناقشات في هذا الشأن والاتفاق على التركيز على القطاع الزراعي لكونه أحد القطاعات الإنتاجية المهمة التي تركز عليها الدولة لزيادة انتاجيتها ونصيبها من الناتج المحلي، إضافة إلى الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع والتشابكات مع قطاعات انتاجية أخرى مهمة كقطاع الصناعة، فضلاً عن أهمية القطاع في توفير فرص عمل حيث أنه قطاع كثيف العمالة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى دراسة سلاسل التوريد الخاصة بالسمك والذرة لتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة لهذا المنتج لتقليل الفاقد منه وزيادة القدرة التصديرية، وخفض الواردات، مما سيسهم في زيادة الإنتاج ومن ثم خفض معدل التضخم، وكذا رفع مستوى معيشة المشتغلين في قطاع الزراعة، موضحًا أنه تم تحديد منتجات الذرة والأسماك من خلال اللجنة التيسيرية التي تم تشكيلها والمكونة من أعضاء من كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية وكذا وزارة التجارة والصناعة .

وأشار إلى أن اللجنة التيسيرية قامت بعقد عددًا من الاجتماعات، بخلاف الاجتماعات الثنائية بين أعضاء اللجنة وشركة BCG، واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات الخاصة بإنتاج المحاصيل، وكذا العديد من المقابلات مع خبراء في المجال، وكافة الأطراف في سلسلة التوريد من المزارعين، والموردين، كما تحدد الدراسة الأماكن المُثلى لمراكز التبريد بالنسبة للسمك، ومراكز التجفيف بالنسبة للذرة، فضلًا عن توضيح تكلفة تلك الاستثمارات وآثرها على الاستيراد والتصدير من تلك المنتجات.

جدير بالذكر أن شركة الاستشارات العالمية ستقوم بإعداد وتقديم (Dashboard) لإجراء عدد من السيناريوهات لقياس الأثر على نتائج الدراسة من وجهة نظر صانع القرار، والمُخطط، والمُستثمر، حيث أنها تمثل أداة غاية في الأهمية ويمكن تطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، وستقوم الشركة بتقديم تدريب للجهات المشاركة في هذا المشروع لضمان نقل المعرفة وتمكينهم من تطبيقها على محاصيل أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا عالميا: 122 مليونا و899 ألف إصابة و2.71 مليون وفاة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم