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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنًا مع ذكراه.. من هو باسيلاؤس الأسقف؟

السبت 20/مارس/2021 - 10:13 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة- مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، اليوم، بعيد استشهاد باسيلاؤس الأسقف.

ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: فى مثل هذا اليوم استشهد القديس باسيلاؤس الأسقف. وهذا القديس رسم أسقفا مع آخرين على غير كراس فى سنة 298 م من القديس هرمون بطريرك أورشليم الذي أرسلهم يكرزون ببشارة الملكوت فى البلاد التى ليس فيها مؤمنون.

وتابع: فكرز هذا القديس فى بلاد كثيرة فضربوه وطردوه ولما دخل شرصونة بالشام ونادى بالبشرى آمن به قوم من أهلها، فغضب الآخرون وطردوه فخرج إلى خارج المدينة وسكن فى مغارة مداوما الابتهال والصلاة الى الله أن يؤمنوا به واتفق أن ابن والى المدينة مات وكان وحيده فحزن عليه كثيرا.

مُضيفًا: وحدث فى الليلة التى دفن فيها أن الوالد رأى ابنه فى رؤيا الليل واقفا أمامه وهو يقول له: استدع القديس باسيلاؤس وأسال أن يصلى الى المسيح من أجلى، فإني فى ظلمة عظيمة ". فانتبه من نومه وأخذ عظماء المدينة وأتي الى مغارة القديس وطب منه أن يدخل المدينة ليصلى من أجل ابنه. فأجاب سؤلهم وذهب معهم الى حيث قبر ابنه وابتهل إلى الله بصلاة حارة فقام الولد حيا بقوة الله.

مُختتمًا: فآمن الأمير وأهله وأكثر أهل المدينة، وتعمدوا من يد هذا القديس. وكان بالمدينة جماعة من اليهود. فحسدوا القديس واجتمعوا بالذين لم يؤمنوا من أهل البلد ووثبوا جميعا عليه وضربوه وجروه الى أن أسلم روحه بسلام.

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