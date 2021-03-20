الرى: دراسة فنية شاملة قبل بدء تأهيل الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع له عائد إيجابي كبير على الصحة العامة والبيئة نتيجة تبطين المجاري المائية وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع.وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، أن المعاهد البحثية التابعة للوزارة والجهات المختصة بقطاعات مصلحة الري تقوم بعمل دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، بهدف إختيار أسلوب التبطين الأمثل والملائم فنيًا واقتصاديًا لكل ترعة على حدى وطبقًا لطبيعة التربة.وأشار إلى إنه يتم البدائل الفنية والاقتصادية لها وطرق التنفيذ المثلي لإتمام العمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى أن المشروع يساهم في تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.