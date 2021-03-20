«مياه الفيوم»: إحلال وتجديد شبكات مركز يوسف الصديق بطول 6 آلاف متر

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن الشركة تنفذ فى الوقت الحالى خطة الإحلال والتجديد داخل مركز يوسف الصديق بنحو 6 آلاف و285 متر طولى بأقطار مختلفة وموزعة كالآتى: إحلال وتجديد لخط مياه الشرب بقرية النزلة من مسجد الموقف إلى مفارق الربع والنزلة بطول 620 قطر 160 مم.وأضاف، أنه سيتم إحلال خط مياه الشرب بالحامولي بطول ٥٠٠ متر قطر ١١٠ لتغذية حارة العرب، وتغيير خطوط بطول ١٠٠٠م قطر ١٦٠ مم بعزبة الصبيحي التابعة لقرية المشرك، كما يتم تغيير خطوط اسبستوس ١٠٠ مم بطول ٨٠٠ م بعزبة بطن هريت وتغيير ٣٨٥م قطر ١٠٠ مم بعزبة أبولطيعة وقرية الرواشدية بطول ٦٠٠م قطر ١١٠مم وعزبة العقيلي بطول ١٨٠م بقطر١١٠مم التابعين لقرية الشواشنة وذلك لحل مشاكل المواطنين في فصل الصيف.كما يتم تغيير خطوط قطر ١١٠مم بطول ٥٠٠م على أعماق كبيرة في قرية غيضان وتغيير ٢٦٠م بعزبة الفلاح الغربي قطر ١١٠مم التابعين لقرية المشركويتم تغيير خط بطول ١١٠٠م قطر ١٦٠م بعزبة المدير التابعة للشواشنة، وتغيير خطوط اسبستوس بعزبة أحمد أفندي بطول ٣٤٠م بقطر ١٦٠مم وذلك لحل مشاكل المواطنين في فصل الصيف.