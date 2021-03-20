ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، حاصلين على دبلوم، لقيامهما بالترويج لأحد مراكز التدريب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن دورات تدريبية فى مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى للمتدربين، بمنطقة طلعت حرب بالقاهرة.ألقت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 أكلاشيهات باسم المركز المشار إليه - جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوي على شهادات منسوبة للمركز - 3 طابعات - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - قاطعة كارنيهات - سكانر - 4 مؤهلات دراسية بأسماء مختلفة - عدد من دفاتر تحصيل الرسوم - كمية من استمارات طلب قيد عضوية - كاميرا - مبالغ مالية.وبمواجهة المتهمين اعترفا بإدارة المركز "بدون ترخيص"، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التزوير والنصب على المواطنين.