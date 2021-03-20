رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين فى القاهرة

السبت 20/مارس/2021 - 10:17 ص
حبس
حبس
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، حاصلين على دبلوم، لقيامهما بالترويج لأحد مراكز التدريب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن دورات تدريبية فى مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى للمتدربين، بمنطقة طلعت حرب بالقاهرة.

ألقت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 أكلاشيهات باسم المركز المشار إليه - جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوي على شهادات منسوبة للمركز - 3 طابعات - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - قاطعة كارنيهات - سكانر - 4 مؤهلات دراسية بأسماء مختلفة - عدد من دفاتر تحصيل الرسوم - كمية من استمارات طلب قيد عضوية - كاميرا - مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بإدارة المركز "بدون ترخيص"، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التزوير والنصب على المواطنين.

موضوعات متعلقة

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم