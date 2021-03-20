كيف حولت الحكومة أزمة كورونا من محنة إلى منحة؟

رصدت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا.ولفت التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه عن أن أداء الاقتصاد المصري فاق كل التوقعات وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي حيث سجل معدل نمو بنسبة 3.6% في السنة المالية 20192020وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وافريقيا التي تحقق معدل نمو ايجابي هذا العام.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر معدل نمو الاقتصاد المصري على هذا المنوال وفقا للتوقعات، مرجعا ذلك التحسن إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة منذ 2016 مما ساعد على تراجع العجز الكلي، وارتفاع رصيد الاحتياطي الاجنبي مما عمل على التخفيف من أثار حدة الأزمة.ولفت التقرير إلى استفادة الحكومة من أزمة كورونا وتحويلها من "محنة إلى منحة"، حيث تم ميكنة العديد من النظم الحكومية وخاصة المنظومتين الضريبية والجمركية وزيادة مخصصات دعم الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاءات الضريبية وتأخير المتحصلات الضريبية وخفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة مع اعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي أولوية متقدمة.