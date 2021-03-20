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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«العربي للتطوير» يستضيف اجتماع الاتحادات العربية النوعية نهاية مارس

السبت 20/مارس/2021 - 10:08 ص
الدكتور خالد عابد
الدكتور خالد عابد
سعيدة عامر
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أعلن الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن الاتحاد سيستضيف الاجتماع الـ 53 للاتحادات العربية النوعية، وذلك تحت رعاية السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، يوم 31 مارس الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأكد عابد، أن محاور جدول أعمال الاجتماع تدور حول "التكامل الاقتصادي العربي وأفاقه المستقبلية"، لافتا إلى أن استضافة الاتحاد لهذا الاجتماع العربي يأتي في إطار ثقة أمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فيما يقوم به الاتحاد من مجهودات تنموية وقدرته على تنظيم هذا الملتقى في ظل ظروف استثنائية.

وأضاف أن الاجتماع الدورى يناقش عددا من الملفات الحيوية، أهمها: "أسباب ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي، الوضع الراهن للتكامل الاقتصادى العربي، تقييم التكامل الاقتصادى العربي وتحديد مكامن القوة والضعف، أهمية التكامل الاقتصادي وانعكاسه على الواقع العربي".

الجدير بالذكر أنه سيعقد على هامش الاجتماع، مؤتمر "التكامل العربى بين التطوير والتنمية للرقمنة الاقتصادية" الذي يناقش ثلاث محاور هامة هي، المحور الأول: دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في الرقمنة الاقتصادية، المحور الثاني: دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية البنية الرقمية، المحور الثالث: دور مراكز البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية في ابتكار آليات جديدة للرقمنة.

كما أعرب رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، عن امتنانه باستضافته هذا الحدث الذي يؤكد على مدى ثباث خطوات الاتحاد في تمكينه من إبراز مخرجات تنموية على أرض الواقع طبقا لرؤية ورسالة وأهداف الاتحاد التي أنشأ من أجله، والذي يسعى دائما لتحقيق بيئة تنموية وتكامل اقتصادى عربى مشترك مما يعود بالنفع على وطننا العربى في شتى المجالات.

واعتبر "رئيس الإتحاد" أن خطة التطوير والتنمية، هى خطة طموحة يمكن من خلالها تحقيق تحول كلي على المستوى المحلى والعربى والدولى في حال تم العمل بها بطريقة متكاملة قائمة في الأساس على المشاركة والتعاون واستثمار الأفكار والعقول، لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن خطة الاتحاد خلال هذا العام والأعوام القادمة سوف تغطي نطاقات واسعة من خلال الأهداف والغايات التي تعكس الترابط بين أركان التنمية الشاملة فى الوطن العربي.

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