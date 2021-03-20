يسرا وباسل خياط وأروى جودة 18 ساعة يوميا بـ«حرب أهلية»

أنجز المخرج سامح عبد العزيز، جزءًا كبيرا من مسلسله الجديد "حرب أهلية" المقرر عرضه خلال رمضان القادم من بطولة النجمة يسرا.وبالرغم من العثرات التي تعرض لها المسلسل خلال الفترة الماضية من اعتذارات فنانين وتأخر التصوير وإصابة يسرا، إلا أن الخطة التي وضعها المخرج بالتعاون مع المؤلف أحمد عادل نجحت في تحقيق أهدافها حيث تم زيادة عدد المشاهد الداخلية التي لا تعتمد على تنقلات كبيرة وتغيير لوكيشن.ويتواجد كلا من النجمة يسرا وأروى جودة وباسل خياط وسينتيا خليفة وجميلة عوض في لوكيشن واخد خلال الأيام الحالية حيث يتم تكثيف التصوير لمدة تقترب من 18 ساعة يوميا، وينوي المخرج الانتهاء من التصوير تماما بحلول الأسبوع الثالث من الشهر الكريم.