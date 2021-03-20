وزير التموين يفتتح «دلتا ماركت طابا» (صور)

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى أولى محطاته اليوم، بجولته بمحافظة جنوب سيناء، المجمع الاستهلاكي(دلتا ماركت طابا) أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.وقام الوزير بالاطمئنان على توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة المواطنين.ورافقه فى الافتتاح كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، وسكرتير عام محافظة جنوب سيناء.